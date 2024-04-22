На Украине пропал предполагаемый координатор диверсии на "Северных потоках"

По данным адвоката Константина Глобы, срок содержания Червинского в СИЗО города Кропивницкого закончился 19 апреля, но суд не стал рассматривать дело и даже не назвал дату следующего заседания. После этого Червинского снова отправили в изолятор, куда не пускали его жену и адвокатов, местоположение военного до сих пор неизвестно. Выяснилось, что полиция направляла запрос в киевское СИЗО, чтобы поместить Червинского туда, но экс-военного отказались принять без решения суда о продлении ареста.