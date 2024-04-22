На Украине пропал предполагаемый координатор диверсии на "Северных потоках"
Место подрыва "Северных потоков". Обложка © ТАСС / Zuma
Украинский экс-полковник Роман Червинский, который, по версии многих СМИ, руководил подрывом "Северных потоков", исчез. Как заявили его адвокаты, бывшего военного могли похитить.
"Адвокаты бывшего разведчика Романа Червинского заявили о его исчезновении. Точное место нахождения Червинского пока неизвестно", — говорится в публикации в телеграм-канале издания "Зеркало недели" со ссылкой на защитников.
По данным адвоката Константина Глобы, срок содержания Червинского в СИЗО города Кропивницкого закончился 19 апреля, но суд не стал рассматривать дело и даже не назвал дату следующего заседания. После этого Червинского снова отправили в изолятор, куда не пускали его жену и адвокатов, местоположение военного до сих пор неизвестно. Выяснилось, что полиция направляла запрос в киевское СИЗО, чтобы поместить Червинского туда, но экс-военного отказались принять без решения суда о продлении ареста.
Напомним, в прошлом году газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц на Украине и в Европе назвала координатором диверсии на "Северных потоках" 48-летнего полковника ВСУ Романа Червинского. Однако самого офицера в то время уже арестовали на родине из-за неудачно проведённой операции. Крымский сенатор Сергей Цеков заявлял, что участие Червинского в подрыве потоков вполне вероятно. Но организаторами и главными исполнителями, по его мнению, всё же являются США и Англия.