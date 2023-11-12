В Совфеде не верят в байку США о роли подневольного полковника ВСУ в подрыве "Северных потоков"

"Что касается участия Червинского в ситуации по "Северным потокам", оно вполне возможно. Однако я совершенно исключаю, что он является главным руководителем взрыва "Северных потоков". Главными руководителями и исполнителями являются США, Англия и каким-то боком там участвовал Червинский, но не более того", — объяснил сенатор.

Напомним, 11 ноября газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц на Украине и в Европе, а также ряд знакомых с ситуацией источников назвала координатором диверсии на "Северных потоках" 48-летнего полковника ВСУ Романа Червинского. Интересно, что сам офицер сегодня находится под арестом на родине. А всё дело в операции, которую он провалил в прошлом году. Червинский вместе с другими лицами договорились с российским лётчиком о том, что тот перегонит на Украину бомбардировщик ВКС РФ. Однако закончилось всё тем, что российские войска нанесли удар по аэродрому Канатово, где должны были посадить угнанный самолёт. Тогда погиб командир части, пострадало 17 военнослужащих и было повреждено два украинских истребителя. Червинскому предъявили обвинение по статье о превышении служебных полномочий.