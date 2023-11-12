Маск одним словом отреагировал на статью WP о причастности Киева к взрывам на "Потоках"
Маск счёл интересной статью WP о причастности Украины к диверсии на "Потоках"
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск одной фразой прокомментировал материал The Washington Post, в котором говорится о роли Киева во взрывах на "Северных потоках".
В статье газеты утверждается, что координатором диверсий был 48-летний полковник ВСУ Роман Червинский. Распоряжения ему давали некие "высокопоставленные украинские чиновники", а те, в свою очередь, докладывались главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
"Интересно", — написал Маск в комментариях под новостью The Washington Post в "Твиттере" (X).
Интересно, что сам Червинский сегодня находится под арестом на родине. А всё дело в самовольной операции, которую он решил провести в прошлом году. Червинский вместе с другими лицами договорились с российским лётчиком о том, что тот перегонит на Украину бомбардировщик ВКС России. Однако закончилось всё тем, что российские войска нанесли удар по аэродрому Канатово, где должны были посадить угнанный самолёт. Тогда погиб командир части, пострадало 17 военнослужащих, и было повреждено два украинских истребителя. Червинскому предъявили обвинение по статье о превышении служебных полномочий.
ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN / POOL