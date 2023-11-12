Маск одним словом отреагировал на статью WP о причастности Киева к взрывам на "Потоках"

Интересно, что сам Червинский сегодня находится под арестом на родине. А всё дело в самовольной операции, которую он решил провести в прошлом году. Червинский вместе с другими лицами договорились с российским лётчиком о том, что тот перегонит на Украину бомбардировщик ВКС России. Однако закончилось всё тем, что российские войска нанесли удар по аэродрому Канатово, где должны были посадить угнанный самолёт. Тогда погиб командир части, пострадало 17 военнослужащих, и было повреждено два украинских истребителя. Червинскому предъявили обвинение по статье о превышении служебных полномочий.