США знали о готовящемся теракте на "Северных потоках", заявил польский министр

Власти США знали о готовящемся подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

"Если верить прессе, это сделал тот, кто имел в этом интерес. Американская сторона знала об этом заранее и не стала этому препятствовать", — сказал министр в интервью газете Rzeczpospolita.

При этом Сикорский не уточнил, кто именно, по его мнению, совершил диверсию. Глава МИД Польши добавил, что его отношение к энергетическому проекту было известно давно. Он осуждал строительство газопроводов ещё в 2006 году.