США знали о готовящемся теракте на "Северных потоках", заявил польский министр
Глава МИД Польши Сикорский: США знали о подготовке диверсии на "Севпотоках"
Поверхность моря на месте утечки у острова Борнхольм после подрыва "Северных потоков". Обложка © ТАСС / ABACA
Власти США знали о готовящемся подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
"Если верить прессе, это сделал тот, кто имел в этом интерес. Американская сторона знала об этом заранее и не стала этому препятствовать", — сказал министр в интервью газете Rzeczpospolita.
При этом Сикорский не уточнил, кто именно, по его мнению, совершил диверсию. Глава МИД Польши добавил, что его отношение к энергетическому проекту было известно давно. Он осуждал строительство газопроводов ещё в 2006 году.
Напомним, Дания и Швеция в конце февраля прекратили расследование по подрыву "Северных потоков". Копенгаген признал диверсию на трубопроводах, однако указал на отсутствие необходимых оснований для возбуждения уголовного дела. В Кремле такое решение вызвало изумление. В Германии же заявили, что по-прежнему заинтересованы в расследовании теракта.
Взрывы на "Северных потоках" в экономических зонах Дании и Швеции в Балтийском море произошли 26 сентября 2022 года. Совместное расследование вели Берлин, Копенгаген и Стокгольм, однако результатов это не дало. Россию от материалов отстранили. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что СП взорвали спецслужбы США.