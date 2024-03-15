Регион

Уведомления отключены

14 марта, 22:48

Полянский призвал найти и осудить виновных в подрыве "Северных потоков"

Зампостпреда при ООН Полянский призвал найти виновных в подрыве "Северных потоков"

Российские власти требуют найти и осудить виновных во взрывах на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Об этом в рамках очередного заседания Совета Безопасности ООН заявил зампостпреда РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

По его словам, в первую очередь расследование диверсий должно дать понимание о том, кто это совершил. Зампостпреда подчеркнул, что Москву не удовлетворит результат расследования, который будет просто утверждать, что "трубопровод взорвали". Полянский отметил, что совершившие эти взрывы люди должны быть идентифицированы и наказаны.

В то же время он сообщил, что проводившиеся Данией, Швецией и Германией по этому инциденту мероприятия были совершено непрозрачны для Москвы. Дипломат заявил, что представители этих государств также отвергли попытки России установить двусторонне сотрудничество в этой сфере.

"Недавно Швеция и Дания сдались (прекратили расследование. — Прим. Life.ru). Хочу напомнить, что диверсия произошла в датских территориальных водах", — заявил Полянский.

"Вызывает изумление": Песков прокомментировал прекращение Данией расследования теракта на "Севпотоках"
"Вызывает изумление": Песков прокомментировал прекращение Данией расследования теракта на "Севпотоках"

Напомним, Дания и Швеция в конце февраля прекратили расследование по подрыву "Северных потоков". Датская полиция признала диверсию на трубопроводах, однако указала на отсутствие необходимых оснований для возбуждения уголовного дела. В Кремле такое решение вызвало изумление. В Германии же заявили, что по-прежнему заинтересованы в расследовании теракта.

Обложка ©

t.me / Постпредство России при ООН

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Дмитрий Полянский
  • ООН
  • Северный поток – 2
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров