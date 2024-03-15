Полянский призвал найти и осудить виновных в подрыве "Северных потоков"
Зампостпреда при ООН Полянский призвал найти виновных в подрыве "Северных потоков"
Российские власти требуют найти и осудить виновных во взрывах на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Об этом в рамках очередного заседания Совета Безопасности ООН заявил зампостпреда РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский.
По его словам, в первую очередь расследование диверсий должно дать понимание о том, кто это совершил. Зампостпреда подчеркнул, что Москву не удовлетворит результат расследования, который будет просто утверждать, что "трубопровод взорвали". Полянский отметил, что совершившие эти взрывы люди должны быть идентифицированы и наказаны.
В то же время он сообщил, что проводившиеся Данией, Швецией и Германией по этому инциденту мероприятия были совершено непрозрачны для Москвы. Дипломат заявил, что представители этих государств также отвергли попытки России установить двусторонне сотрудничество в этой сфере.
"Недавно Швеция и Дания сдались (прекратили расследование. — Прим. Life.ru). Хочу напомнить, что диверсия произошла в датских территориальных водах", — заявил Полянский.
Напомним, Дания и Швеция в конце февраля прекратили расследование по подрыву "Северных потоков". Датская полиция признала диверсию на трубопроводах, однако указала на отсутствие необходимых оснований для возбуждения уголовного дела. В Кремле такое решение вызвало изумление. В Германии же заявили, что по-прежнему заинтересованы в расследовании теракта.
t.me / Постпредство России при ООН