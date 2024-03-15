Полянский призвал найти и осудить виновных в подрыве "Северных потоков"

Российские власти требуют найти и осудить виновных во взрывах на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Об этом в рамках очередного заседания Совета Безопасности ООН заявил зампостпреда РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

По его словам, в первую очередь расследование диверсий должно дать понимание о том, кто это совершил. Зампостпреда подчеркнул, что Москву не удовлетворит результат расследования, который будет просто утверждать, что "трубопровод взорвали". Полянский отметил, что совершившие эти взрывы люди должны быть идентифицированы и наказаны.

В то же время он сообщил, что проводившиеся Данией, Швецией и Германией по этому инциденту мероприятия были совершено непрозрачны для Москвы. Дипломат заявил, что представители этих государств также отвергли попытки России установить двусторонне сотрудничество в этой сфере.