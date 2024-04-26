Китай призвал к запуску международного расследования по диверсиям на "Северных потоках"
КНР призвала к международному расследованию по "Северным потокам" под эгидой ООН
Китай просит провести под эгидой ООН международное расследование подрыва "Северных потоков". Об этом сообщил заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан на заседании Совбеза ООН.
"Призываем оперативно запустить международное расследование под руководством ООН, чтобы установить истину и сделать так, чтобы её услышали. Мы призываем страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией в этом расследовании", — заявил китайский дипломат.
По его словам, международному сообществу, а также Совбезу ООН необходимо избегать в этом деле двойных стандартов. А после предыдущих расследований взрывов стало известно не слишком много.
Напомним, взрывы на "Северных потоках" в экономических зонах Дании и Швеции в Балтийском море случились 26 сентября 2022 года. Тогда произошедшее совместно расследовали Берлин, Копенгаген и Стокгольм, но результатов это не дало. Дания и Швеция в конце февраля прекратили расследование по подрыву "Северных потоков". Копенгаген признал диверсию на трубопроводах, однако указал на отсутствие необходимых оснований для возбуждения уголовного дела. В Кремле такое решение вызвало изумление. В Германии же заявили, что по-прежнему заинтересованы в расследовании теракта. Россия была отстранена от материалов расследования. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что СП взорвали спецслужбы США.
ТАСС / AP