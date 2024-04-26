Китай призвал к запуску международного расследования по диверсиям на "Северных потоках"

Китай просит провести под эгидой ООН международное расследование подрыва "Северных потоков". Об этом сообщил заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан на заседании Совбеза ООН.

"Призываем оперативно запустить международное расследование под руководством ООН, чтобы установить истину и сделать так, чтобы её услышали. Мы призываем страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией в этом расследовании", — заявил китайский дипломат.