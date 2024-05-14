Установлена вся группа граждан Украины, которые прикрывали взрыв на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". С таким заявлением во вторник, 14 мая, выступил экс-депутат Верховной рады Незалежной Андрей Деркач.

"Бургомистренко Андрей Анатольевич — интересный персонаж. Это сам Роман Червинский. Это Кузнецов Сергей Анатольевич — офицер седьмого управления контрразведки Службы безопасности Украины. Там у них всегда всё путается — из СБУ уходят в Главное управление разведки и наоборот. Варава Олег Юрьевич. Руслан Руденко — бывший заместитель мэра Белой Церкви, — отметил он в беседе с агентством БелТА.

Также, по словам бывшего парламентария, к подрывам газопроводов причастна 50-летняя Марина Ситало, которая является одним из лучших технодайверов Украины.