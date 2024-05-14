Экс-депутат Рады Деркач: Установлены все украинцы-подрывники "Северных потоков"
Установлена вся группа граждан Украины, которые прикрывали взрыв на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". С таким заявлением во вторник, 14 мая, выступил экс-депутат Верховной рады Незалежной Андрей Деркач.
"Бургомистренко Андрей Анатольевич — интересный персонаж. Это сам Роман Червинский. Это Кузнецов Сергей Анатольевич — офицер седьмого управления контрразведки Службы безопасности Украины. Там у них всегда всё путается — из СБУ уходят в Главное управление разведки и наоборот. Варава Олег Юрьевич. Руслан Руденко — бывший заместитель мэра Белой Церкви, — отметил он в беседе с агентством БелТА.
Также, по словам бывшего парламентария, к подрывам газопроводов причастна 50-летняя Марина Ситало, которая является одним из лучших технодайверов Украины.
Деркач добавил, что диверсанты готовились в Незалежной, в частности, в Житомирской области, а затем в Румынии, вблизи базы НАТО Мангалиа. Экс-депутат Рады добавил, что участники подрыва тренировались на "Южных потоках", для этого они арендовали яхту, а затем их перевезли в Польшу. Кроме того, было подготовлено судно "Андромеда".
В конце апреля Китай попросил провести под эгидой ООН международное расследование подрыва "Северных потоков". Впоследствии в Министерстве иностранных дел ФРГ в ответ на это заявили, что немецкая прокуратура уже разбирается в обстоятельствах произошедших на трубопроводах диверсий.
Как сообщал Life.ru, взрывы на "Северных потоках" в экономических зонах Дании и Швеции в Балтийском море произошли 26 сентября 2022 года. Совместное расследование вели Берлин, Копенгаген и Стокгольм, однако результатов это не дало. Россию к материалам дела не допустили. Дания и Швеция в конце февраля прекратили расследование по подрыву "Северных потоков". Копенгаген признал диверсию на трубопроводах, но указал на отсутствие необходимых оснований для возбуждения уголовного дела. В Кремле такое решение вызвало изумление. В ФРГ же заявили, что по-прежнему заинтересованы в расследовании теракта. Президент России Владимир Путин в феврале подчёркивал, что СП взорвали спецслужбы США.
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