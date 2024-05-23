Белый дом открестился от переговоров о переброске ядерного оружия в Польшу Кирби заявил, что США не ведут переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия 23 мая, 08:01 США опровергли слухи о своих переговорах с Польшей по вопросу ядерного оружия. Обложка © Freepik / Wirestock

Американские власти не общаются с Варшавой по вопросу возможного размещения ядерных ракет на польской территории. Об этом заявил радиостанции RMF24 координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мне нечего сказать, мы не разговариваем о таких вещах, на сегодняшний день нет никаких изменений в политике [США по этому вопросу], о которых я мог бы сообщить", — ответил он на вопрос журналиста.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил готовность разместить в своей стране ядерное оружие союзников в рамках программы Nuclear Sharing "для укрепления безопасности восточного фланга НАТО". По его словам, в Североатлантическом альянсе постоянно ведутся обсуждения на данную тему. А позже замминистра национальной обороны республики Павел Залевский заявил, что Польша официально подала заявление об участии в программе Nuclear Sharing и ждёт ядерные ракеты. В США уже опровергали слова польских политиков и говорили, что никаких дискуссий на эту тему с Варшавой не ведётся.

Авторы Татьяна Миссуми