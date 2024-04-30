Польша подала заявку на размещение ядерного оружия НАТО на её территории

Польша официально подала заявление об участии в программе Nuclear Sharing, которая предусматривает размещение ядерного оружия альянса на территории союзнических стран. Об этом объявил заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский.

"Nuclear sharing — это программа НАТО, но решение и полный контроль над применением ядерного оружия, которое, например, размещалось бы в Польше, принимали бы американцы. Конечно, эта программа действует в Европе. В ней принимают участие Бельгия, Италия, Германия. И Польша заявила о своей готовности участия в этой программе. И это заявление о готовности не было отозвано", — объяснил Залевский в эфире польского телевидения.

Замминистра при этом осудил президента Анджея Дуду, который заговорил о размещении ядерного оружия "не в беседах с западными партнёрами из НАТО, из США, а внутри Польши". По его мнению, такая шумиха может помешать участию республики, поскольку создаёт впечатление внутреннего политического конфликта вокруг этого вопроса. Залевский выступил за размещение в Польше ядерного оружия и призвал президента чаще беседовать со своими советниками по вопросам безопасности по данной теме.