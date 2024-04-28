Песков заявил об испуге США после слов Дуды о ядерном оружии в Польше

Президент Польши Анджей Дуда напугал даже США своими словами о вероятности размещения ядерного оружия на территории страны. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой журналист Павел Зарубин выложил у себя в телеграм-канале.

Дмитрий Песков — о ядерном оружии в Польше. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Польша всегда пытается быть впереди телеги. Слова Дуды даже вызвали страх в Соединённых Штатах Америки и в ряде европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет", — заметил представитель Кремля.

По оценке Пескова, подобные заявления про ядерное оружие "демонстрируют ход мысли" руководства европейских стран, которые пытаются оболванить своё же население с помощью страшилок об угрозе со стороны России. Некоторые государства таким образом попросту пытаются отвлечь свой народ от внутренних проблем, считает он.