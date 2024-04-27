Сикорский поставил на место Дуду после его слов о ядерном оружии в Польше

Президент Польши Анджей Дуда не имел полномочий обсуждать вероятное размещение ядерного оружия на территории страны. Как заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat, лидера страны предупреждали об этом.

"Господину президенту уже было сказано на высших уровнях, и чтобы было ясно — не польских, — не говорить об этом и что на это пока нет шансов", — заявил Сикорский.

Руководитель польского МИД уточнил, что президент представляет "внешнюю политику, которую формулирует Совет министров". В то же время глава внешнеполитического ведомства этой восточноевропейской страны подчеркнул, что кабмин не давал Дуде "стимула и полномочий" говорить на эту тему. По его словам, такие сложные вопросы обсуждаются в группе по ядерному планированию НАТО в условиях повышенной секретности.

"Это делается в таких специальных убежищах", — пояснил Сикорский.