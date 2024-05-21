Бежавший в Минск польский судья раскрыл планы Запада по второму фронту против России

Бежавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт предупредил, что Запад хочет открыть второй фронт против России. Такой план западные страны хотят реализовать через Польшу и Прибалтику, отметил он.

По словам Шмидта, Варшава давно делает то, что ей велят американцы и британцы. Прибалтийские государства же ранее неоднократно заявляли, что не прочь вступить в войну. Шмидт считает, что Вашингтон и Лондон успешно играют на захлестнувшей страны Восточной Европы русофобии. Они хотят втянуть Россию в новое противостояние и открыть против неё второй фронт.

"Предполагается, что в таком случае не нужно будет активизировать 5-ю статью устава НАТО о взаимопомощи. И тогда якобы не будет использовано ядерное оружие. Такую теорию, такой тезис приняли Вашингтон и Лондон. Но, мне кажется, они ошибаются", — заявил Шмидт "Царьграду".