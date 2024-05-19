"Принести в жертву Прибалтику": Сбежавший из Польши судья раскрыл коварный план США и Британии

Бывший польский судья Томаш Шмидт, сбежавший из страны в Белоруссию, раскрыл тонкий план США и Британии. Он считает, что высшее руководство НАТО заинтересовано в том, чтобы втянуть некоторые страны альянса в войну с Россией. Поэтому, по его мнению, Вашингтон и Лондон могут принести в жертву Прибалтику. Суть замысла в том, чтобы навязать Москве затяжной конфликт на истощение ресурсов.

"Американцы и британцы осознают, что если страны Балтии войдут в конфликт, то они могут через какое-то время быть заняты Белоруссией и Россией. Может быть занят также Сувалкский коридор, чтобы Калининградская область сухопутно соединилась с большой Россией. Но для Вашингтона и Лондона речь идёт о том, чтобы создать конфликт между этими странами на много лет вперёд", — подчеркнул экс-судья в беседе с "Царьградом".

Это всего лишь один из вариантов развития событий, так как руководство НАТО всегда рассматривает несколько сценариев. Например, нельзя исключать начала вооружённых действий на северо-восточном фланге Североатлантического альянса. Кроме того, провокации могут начаться на северной границе России, допустил Шмидт.

По его мнению, это как раз соответствует тому, что происходит сейчас на Кавказе. Если организованные ЦРУ действия приведут к уничтожению политической системы Армении и Грузии, возможно, начнётся следующий этап и это как раз будут провокации на северных границах Белоруссии и России, уверен Шмидт.