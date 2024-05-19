Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 01:27

"Принести в жертву Прибалтику": Сбежавший из Польши судья раскрыл коварный план США и Британии

Бывший польский судья Шмидт: В НАТО хотят навязать России войну с Прибалтикой

Бывший польский судья Томаш Шмидт, сбежавший из страны в Белоруссию, раскрыл тонкий план США и Британии. Он считает, что высшее руководство НАТО заинтересовано в том, чтобы втянуть некоторые страны альянса в войну с Россией. Поэтому, по его мнению, Вашингтон и Лондон могут принести в жертву Прибалтику. Суть замысла в том, чтобы навязать Москве затяжной конфликт на истощение ресурсов.

"Американцы и британцы осознают, что если страны Балтии войдут в конфликт, то они могут через какое-то время быть заняты Белоруссией и Россией. Может быть занят также Сувалкский коридор, чтобы Калининградская область сухопутно соединилась с большой Россией. Но для Вашингтона и Лондона речь идёт о том, чтобы создать конфликт между этими странами на много лет вперёд", — подчеркнул экс-судья в беседе с "Царьградом".

Это всего лишь один из вариантов развития событий, так как руководство НАТО всегда рассматривает несколько сценариев. Например, нельзя исключать начала вооружённых действий на северо-восточном фланге Североатлантического альянса. Кроме того, провокации могут начаться на северной границе России, допустил Шмидт.

МИД Белоруссии допустил, что НАТО оставит контингент в Сувалкском коридоре
МИД Белоруссии допустил, что НАТО оставит контингент в Сувалкском коридоре

По его мнению, это как раз соответствует тому, что происходит сейчас на Кавказе. Если организованные ЦРУ действия приведут к уничтожению политической системы Армении и Грузии, возможно, начнётся следующий этап и это как раз будут провокации на северных границах Белоруссии и России, уверен Шмидт.

"Речь о том, чтобы втянуть и Минск, и Москву в конфликт. Это очень рискованно. Это может ввести нас в третью мировую войну. То есть сейчас мы находимся в достаточно опасном моменте", — предупредил польский экс-судья.

Экс-главком Ставридис: НАТО должно "нейтрализовать" Калининград в случае войны
Экс-главком Ставридис: НАТО должно "нейтрализовать" Калининград в случае войны

Напомним, 6 мая Шмидт запросил политическое убежище в Белоруссии. Он дал пресс-конференцию в Минске, на которой выразил "несогласие с политикой и действиями властей" Варшавы. По его словам, польский народ не хочет воевать ни с Россией, ни с Белоруссией, ни с Украиной. В ответ на заявления судьи МИД Польши объявил его предателем, а прокуратура завела дело о шпионаже. Кроме того, его уволили. Позже экс-юрист заявил, что обнародует секретный документ, но потом сказал, что пошутил. Затем прокуратура Польши объявила его в розыск и выдала ордер на его арест.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Евгения Мосс
  • Новости
  • США
  • Великобритания
  • Прибалтика
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров