Польский судья Томаш Шмидт запросил политического убежища в Белоруссии

Гражданин Польши, судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил Белоруссию предоставить ему политическое убежище. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая проходит в Минске. Из-за несогласия с политикой и действиями польских властей, которые, по словам Шмидта, под влиянием США и Великобритании "ведут страну к войне", судья подвергался преследованиям и был вынужден покинуть родину.

Польский судья Томаш Шмидт на пресс-конференции в Минске. Фото © БЕЛТА

Белоруссию, как пояснил Шмидт, он выбрал по нескольким причинам. Во-первых, со слов судьи, народ Польши, в отличие от её властей, выступает за мир и добрососедские отношения с Белоруссией и Россией. Во-вторых, поляк мечтает жить в "открытой стране с дружелюбными людьми", а в-третьих, его выбор обусловлен личной заслугой Александра Лукашенко, который, со слов Шмидта, многое сделал, "чтобы в нашем регионе была спокойная и стабильная ситуация".