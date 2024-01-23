"С 10 лет хотела в Россию": Британский хореограф и её мать получили временное убежище в РФ

Россия предоставила временное убежище двум гражданкам Британии, которые работают в балетной сфере. Об этом рассказала представитель МВД России Ирина Волк. Ведомство публикует кадры с торжественного вручения документов британкам.

Две британки получили временное убежище в России. Видео © t.me / Ирина Волк

"Две гражданки Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии обратились в столичное подразделение по вопросам миграции с заявлениями о предоставлении им временного убежища на территории РФ", — поделилась Волк.

В России Кристина Анна Камерон-Давыдова руководит балетным театром в течение 30 лет. Её мать Эйлин Мораг Пидуэлл занимается оформлением декораций и пошивом костюмов. Теперь женщины смогут трудиться без оформления патента и разрешения, а также получат право на медицинские услуги в стране.

Кристина Камерон-Давыдова призналась, что мечтала жить в России с самого детства и всегда восхищалась русским балетом и культурными традициями нашей страны. Женщина смогла осуществить свою мечту только в зрелом возрасте, она получила образование в Уфе, а позже с головой окунулась в работу в балетном искусстве.

"Я всегда мечтала быть здесь гражданкой, и сейчас предоставилась такая возможность. Мы вечно благодарны и очень обрадованы", — подчеркнула Камерон-Давыдова.