В МВД рассказали, сколько жителей новых регионов уже получили российские паспорта

"В уходящем году наши сотрудники в сфере миграции выдали российские паспорта уже почти 90% жителей в новых субъектах России. В новом году органы внутренних дел продолжат свою работу с нашими новыми согражданами", — сообщила она.

Волк напомнила, что для выдачи паспортов в новых российских регионах, а также в Крыму и Ростовской области работают девять учреждений по печати документов. А в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях открыто более 100 подразделений по вопросам миграции. Для тех, кто не имеет возможности добраться до нужных отделений самостоятельно, организована работа выездных мобильных групп, пунктов и офисов.