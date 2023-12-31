В МВД рассказали, сколько жителей новых регионов уже получили российские паспорта
МВД: Почти 90% жителей новых регионов получили паспорта РФ
Около 90% населения новых регионов России получили паспорта РФ. Об этом заявила официальный представитель МВД страны Ирина Волк.
"В уходящем году наши сотрудники в сфере миграции выдали российские паспорта уже почти 90% жителей в новых субъектах России. В новом году органы внутренних дел продолжат свою работу с нашими новыми согражданами", — сообщила она.
Волк напомнила, что для выдачи паспортов в новых российских регионах, а также в Крыму и Ростовской области работают девять учреждений по печати документов. А в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях открыто более 100 подразделений по вопросам миграции. Для тех, кто не имеет возможности добраться до нужных отделений самостоятельно, организована работа выездных мобильных групп, пунктов и офисов.
Напомним, в мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал о том, что российские паспорта с октября прошлого года получили уже около 1,5 млн жителей новых регионов. А в конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства России. При этом оно может быть и прекращено в случае создания угрозы национальной безопасности.
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