Маск назвал США убежищем для самых опасных преступников со всего мира
Маск: Штаты превратились в убежище для самых опасных преступников со всего мира
США из-за проблем с миграцией превратились в убежище для самых опасных преступников со всего мира. Об этом в соцсети X написал бизнесмен Илон Маск.
"Возможность выбросить документы, удостоверяющие личность (из любой страны. — Прим. Life.ru), пересечь южную границу (США. — Прим. Life.ru) и попросить "убежища" превратила Америку в убежище для самых опасных преступников в мире!" — написал Маск.
Из-за мигрантов ранее случился конфликт между вторым по размеру штатом после Аляски и Белым домом. Тогда Нацгвардия Техаса заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, планируя самостоятельно разобраться с незаконными мигрантами. При этом действия Техаса поддержали губернаторы других 25 штатов. Власти американского региона неоднократно заявляли, что Белый дом не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к наплыву мигрантов. Президент Соединённых Штатов Джо Байден тем временем готовится принять самые жёсткие меры для защиты границы США, а Сенат может принять законопроект о границе в обмен на помощь Киеву. В свою очередь, бывший президент США Дональд Трамп пообещал устроить массовую депортацию мигрантов из США после переизбрания. Кроме того, он намерен сразу закрыть границу.
GettyImages / picture alliance / Contributor