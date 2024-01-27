"Вся Земля может приехать в Америку": Маск заявил, что пограничники США помогают мигрантам-нелегалам

Пограничникам на юге США поручили содействовать нелегальной миграции в страну, в результате чего "вся Земля может приехать в Америку". Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

"Строительство стены — отвлекающий манёвр. Чтобы исправить эту ситуацию, не нужна стена. Пограничному патрулю поручено содействовать масштабному незаконному въезду в США. Проблема в том, что любой может попросить убежища без каких-либо доказательств", — указал он в соцсети Х (Twitter).