"Вся Земля может приехать в Америку": Маск заявил, что пограничники США помогают мигрантам-нелегалам
Маск: Пограничникам на юге США поручено содействовать нелегальной миграции
Пограничникам на юге США поручили содействовать нелегальной миграции в страну, в результате чего "вся Земля может приехать в Америку". Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.
"Строительство стены — отвлекающий манёвр. Чтобы исправить эту ситуацию, не нужна стена. Пограничному патрулю поручено содействовать масштабному незаконному въезду в США. Проблема в том, что любой может попросить убежища без каких-либо доказательств", — указал он в соцсети Х (Twitter).
Как сообщал Лайф, ранее Нацгвардия штата Техас заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, планируя самостоятельно разобраться с незаконными мигрантами. После этого между одним из самых крупных штатов США и Белым домом начался конфликт. Действия Техаса поддержали губернаторы других 25 штатов. Власти американского региона неоднократно подчёркивали, что Белый дом не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к наплыву мигрантов. Президент США Джо Байден заявил о готовности принять самые жёсткие меры.
Getty Images / Chip Somodevilla