Трамп пообещал устроить массовую депортацию мигрантов из США после переизбрания

Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал в случае своего переизбрания в первую очередь закрыть американскую границу, а также организовать массовую депортацию мигрантов.

"Первое, что придётся сделать, — закрыть границу. Нельзя, чтобы у нас были миллионы нелегально проживающих в США людей. Затем надо организовать массовую депортацию", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Американский политик отметил, что некоторые штаты, которые обычно поддерживают кандидата от демократов на президентских выборах, могут проголосовать за него, потому что нынешняя власть не справляется с вопросом нелегальной миграции. Он также добавил, что кроме Нью-Йорка на выборах его могут поддержать такие демократические штаты, как Нью-Джерси, Вирджиния, Миннесота и Нью-Мексико.