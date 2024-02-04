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4 февраля, 18:17

Трамп пообещал устроить массовую депортацию мигрантов из США после переизбрания

Трамп заявил, что в случае переизбрания первым делом намерен закрыть границу США

Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал в случае своего переизбрания в первую очередь закрыть американскую границу, а также организовать массовую депортацию мигрантов.

"Первое, что придётся сделать, — закрыть границу. Нельзя, чтобы у нас были миллионы нелегально проживающих в США людей. Затем надо организовать массовую депортацию", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Американский политик отметил, что некоторые штаты, которые обычно поддерживают кандидата от демократов на президентских выборах, могут проголосовать за него, потому что нынешняя власть не справляется с вопросом нелегальной миграции. Он также добавил, что кроме Нью-Йорка на выборах его могут поддержать такие демократические штаты, как Нью-Джерси, Вирджиния, Миннесота и Нью-Мексико.

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Кстати, ранее Трамп также обещал в случае победы на выборах главы государства "без труда" и всего за сутки урегулировать украинский конфликт. Позже миллиардер объяснил, что это станет возможным благодаря связям с президентом РФ Владимиром Путиным, а также знакомству с Зеленским. Последний прокомментировал обещание Трампа завершить украинский кризис спустя 24 часа после победы на выборах. Зеленский заверил, что такой сценарий сделает его самым счастливым.

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ТАСС / AP / Andrew Harnik

Александра Мышляева
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