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10 мая, 16:25

Уехавший в Белоруссию польский судья Шмидт опубликует секретный документ

Польский судья Томаш Шмидт, попросивший у президента Белоруссии Александра Лукашенко политического убежища. Обложка © Telegram / BELTA

Польский судья Томаш Шмидт, попросивший у президента Белоруссии Александра Лукашенко политического убежища. Обложка © Telegram / BELTA

Польский судья Томаш Шмидт, который попросил у президента Белоруссии политического убежища, хочет опубликовать секретный документ. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале, отметив, что обнародует бумаги 10 мая в 21:00 по московскому времени.

"Сегодня в 19:00 опубликую первый секретный документ, привезённый из Варшавы", — говорится в сообщении Шмидта.

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Напомним, 6 мая Шмидт запросил политическое убежище в Белоруссии. На пресс-конференции в Минске он выразил "несогласие с политикой и действиями властей" Польши. Судья также отметил, что польский народ не хочет воевать ни с Россией, ни с Белоруссией, ни с Украиной. В ответ МИД Варшавы назвал его "предателем", а прокуратура возбудила уголовное дело о шпионаже. На родине Шмидта освободили от должности.

Александра Мышляева
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