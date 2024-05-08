Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 15:25

"Не хотят войны": Попросивший убежище в Минске польский судья раскрыл реальные настроения в Варшаве

Судья Шмидт: Поляки не хотят воевать ни с Россией, ни с Белоруссией

Томаш Шмидт. Обложка © Telegram / Tomasz_Szmydt

Томаш Шмидт. Обложка © Telegram / Tomasz_Szmydt

Польский народ не хочет воевать ни с Россией, ни с Белоруссией, ни с Украиной. Об этом заявил польский судья Томаш Шмидт, который попросил у Александра Лукашенко политического убежища. На родине ему грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.

"Никто не хочет идти на войну у нас, из граждан наших. Не хотим войны ни с Украиной, ни с Белоруссией, ни с Россией. Я говорю о простых людях, не о властях", — сказал Шмидт в беседе с RT.

Он также согласился с утверждением, что власть в Польше не отражает реальной картины общественного мнения. Оба политических блока, представленных в республике, по словам Шмидта, выступают за эскалацию украинского конфликта и втягивание в него Варшавы.

Напомним, 6 мая стало известно, что Шмидт запросил политическое убежище в Белоруссии. На пресс-конференции в Минске он выразил "несогласие с политикой и действиями властей" Польши, которые под влиянием США и Великобритании "ведут страну к войне". В ответ польский МИД назвал Шмидта "предателем", а прокуратура возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении него.

"С 10 лет хотела в Россию": Британский хореограф и её мать получили временное убежище в РФ
"С 10 лет хотела в Россию": Британский хореограф и её мать получили временное убежище в РФ
Наталья Исакова
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров