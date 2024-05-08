Польский народ не хочет воевать ни с Россией, ни с Белоруссией, ни с Украиной. Об этом заявил польский судья Томаш Шмидт, который попросил у Александра Лукашенко политического убежища. На родине ему грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.

"Никто не хочет идти на войну у нас, из граждан наших. Не хотим войны ни с Украиной, ни с Белоруссией, ни с Россией. Я говорю о простых людях, не о властях", — сказал Шмидт в беседе с RT.

Он также согласился с утверждением, что власть в Польше не отражает реальной картины общественного мнения. Оба политических блока, представленных в республике, по словам Шмидта, выступают за эскалацию украинского конфликта и втягивание в него Варшавы.