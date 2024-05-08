"Не хотят войны": Попросивший убежище в Минске польский судья раскрыл реальные настроения в Варшаве
Судья Шмидт: Поляки не хотят воевать ни с Россией, ни с Белоруссией
Томаш Шмидт. Обложка © Telegram / Tomasz_Szmydt
Польский народ не хочет воевать ни с Россией, ни с Белоруссией, ни с Украиной. Об этом заявил польский судья Томаш Шмидт, который попросил у Александра Лукашенко политического убежища. На родине ему грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.
"Никто не хочет идти на войну у нас, из граждан наших. Не хотим войны ни с Украиной, ни с Белоруссией, ни с Россией. Я говорю о простых людях, не о властях", — сказал Шмидт в беседе с RT.
Он также согласился с утверждением, что власть в Польше не отражает реальной картины общественного мнения. Оба политических блока, представленных в республике, по словам Шмидта, выступают за эскалацию украинского конфликта и втягивание в него Варшавы.
Напомним, 6 мая стало известно, что Шмидт запросил политическое убежище в Белоруссии. На пресс-конференции в Минске он выразил "несогласие с политикой и действиями властей" Польши, которые под влиянием США и Великобритании "ведут страну к войне". В ответ польский МИД назвал Шмидта "предателем", а прокуратура возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении него.