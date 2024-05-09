"Чтоб мерзавцы не угробили": Лукашенко поручил милиции присмотреть за польским судьёй Шмидтом
Лукашенко поручил милиции присмотреть за попросившим убежище судьёй Шмидтом
Томаш Шмидт и Александр Лукашенко. Обложка © Сайт президента Белоруссии / Telegram / Tomasz_Szmydt
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил силовикам обеспечить безопасность польскому судье Томашу Шмидту, который попросил у Минска политического убежища. Как отметил белорусский лидер, это необходимо, чтобы Варшава попросту "не угробила человека".
"Я попросил нашу милицию, чтобы присмотрели, чтобы мерзавцы эти [из Польши] не угробили человека", — сказал Лукашенко в разговоре с журналистами.
Он также назвал глупостью слухи о якобы вербовке польского судьи спецслужбами Белоруссии. При этом самого Шмидта политик считает "мужественным мужиком", который прекрасно понимал, чем рискует.
Тем временем суд Польши выдал разрешение на задержание, арест и привлечение к уголовной ответственности Шмидта. Как сообщает польская прокуратура, решение об аресте судьи позволит осуществлять его розыск как в национальных, так и в международных масштабах.
Напомним, 6 мая стало известно, что Шмидт запросил политическое убежище в Белоруссии. На пресс-конференции в Минске он выразил "несогласие с политикой и действиями властей" Польши, которые под влиянием США и Великобритании "ведут страну к войне". В ответ польский МИД назвал Шмидта "предателем", а прокуратура возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении него. На родине мужчине грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.