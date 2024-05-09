"Чтоб мерзавцы не угробили": Лукашенко поручил милиции присмотреть за польским судьёй Шмидтом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил силовикам обеспечить безопасность польскому судье Томашу Шмидту, который попросил у Минска политического убежища. Как отметил белорусский лидер, это необходимо, чтобы Варшава попросту "не угробила человека".

"Я попросил нашу милицию, чтобы присмотрели, чтобы мерзавцы эти [из Польши] не угробили человека", — сказал Лукашенко в разговоре с журналистами.

Он также назвал глупостью слухи о якобы вербовке польского судьи спецслужбами Белоруссии. При этом самого Шмидта политик считает "мужественным мужиком", который прекрасно понимал, чем рискует.

Тем временем суд Польши выдал разрешение на задержание, арест и привлечение к уголовной ответственности Шмидта. Как сообщает польская прокуратура, решение об аресте судьи позволит осуществлять его розыск как в национальных, так и в международных масштабах.