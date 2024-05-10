Уехавший в Белоруссию польский судья Шмидт уволен со своей должности

Польский судья Томаш Шмидт, который попросил у президента Белоруссии Александра Лукашенко политического убежища, освобождён от должности. Об этом рассказал официальный представитель Высшего административного суда Польши Сильвестр Марчиняк.

Напомним, 6 мая стало известно, что Шмидт запросил политическое убежище в Белоруссии. На пресс-конференции в Минске он выразил "несогласие с политикой и действиями властей" Польши, которые под влиянием США и Великобритании "ведут страну к войне". В ответ польский МИД назвал Шмидта "предателем", а прокуратура возбудила уголовное дело о шпионаже. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам обеспечить безопасность польскому судье.