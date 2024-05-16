Прокуратура Польши объявила в розыск бежавшего в Белоруссию экс-судью Шмидта
Польский судья Томаш Шмидт, попросивший у президента Белоруссии Александра Лукашенко политического убежища. Обложка © Telegram / BELTA
Польского экс-судью Томаша Шмидта, который уехал в Белоруссию и просил у властей республики политического убежища, объявили в розыск на родине. Национальная прокуратура Польши выдала ордер на его арест, сообщил представитель ведомства Пшемыслав Новак.
"Прокурор объявил в розыск бывшего судью Томаша Шмидта и выдал ордер на его арест", — передаёт его слова радиостанция Radio Zet.
Как рассказывал Life.ru, 6 мая Шмидт запросил политическое убежище в Белоруссии. Он дал пресс-конференцию в Минске, на которой выразил "несогласие с политикой и действиями властей" Варшавы. По его словам, польский народ не хочет воевать ни с Россией, ни с Белоруссией, ни с Украиной. В ответ на заявления судьи МИД Польши объявил его предателем, а прокуратура завела дело о шпионаже. Кроме того, его уволили. Позже экс-юрист заявил, что обнародует секретный документ, но потом сказал, что пошутил.