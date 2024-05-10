Польский экс-судья Шмидт заявил, что пошутил о публикации секретного документа
Польский экс-судья Томаш Шмидт. Обложка © belta.by
Польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию и желающий получить в республике политическое убежище, заявил, что пошутил насчёт планов обнародования секретного документа, а также подчеркнул, что никаких польских законов он не нарушал.
"Если серьёзно, я не нарушал никаких польских законов. Своими действиями официальная Варшава устраивает охоту на ведьм", — написал Шмидт в своём телеграм-канале.
Напомним, 6 мая Шмидт запросил политическое убежище в Белоруссии. На пресс-конференции в Минске он выразил "несогласие с политикой и действиями властей" Польши. Судья также отметил, что польский народ не хочет воевать ни с Россией, ни с Белоруссией, ни с Украиной. В ответ МИД Варшавы назвал его "предателем", а прокуратура возбудила уголовное дело о шпионаже. На родине Шмидта освободили от должности. А сегодня польский экс-судья Шмидт заявил, что опубликует секретный документ в 21:00 по московскому времени.