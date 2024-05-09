Экс-главком Ставридис: НАТО должно "нейтрализовать" Калининград в случае войны

НАТО должно "нейтрализовать" Калининградскую область в случае конфликта с Россией, заявил бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. По его словам, Балтийское море будет использоваться для давления на субъект, выступающий "географическим разделом" между Прибалтикой и остальными странами региона.

"В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать, чтобы российские сухопутные войска <...> не смогли взять под контроль критически важный Сувалкский коридор, который проходит вдоль границы между Литвой и Польшей", — написал военный в материале для Bloomberg.