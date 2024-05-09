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9 мая, 11:11

Экс-главком Ставридис: НАТО должно "нейтрализовать" Калининград в случае войны

НАТО должно "нейтрализовать" Калининградскую область в случае конфликта с Россией, заявил бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. По его словам, Балтийское море будет использоваться для давления на субъект, выступающий "географическим разделом" между Прибалтикой и остальными странами региона.

"В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать, чтобы российские сухопутные войска <...> не смогли взять под контроль критически важный Сувалкский коридор, который проходит вдоль границы между Литвой и Польшей", — написал военный в материале для Bloomberg.

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Напомним, западные политики далеко не первый раз делают агрессивные и провокационные заявления относительно Калининградской области. Например, в феврале посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс заявил, что в случае конфликта с Россией эксклав будет "нейтрализован" в первую очередь. В самом Калининграде в ответ на это указали дипломату на Балтийский флот.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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