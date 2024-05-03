Эксперт объяснил, почему в Финляндии на самом деле заговорили о "закрытии" РФ доступа к Калининграду

Предложение финского политика-русофоба Мики Аалтолы "закрыть" России доступ к Калининграду показывает дурость современного политического класса в республике. Такое мнение выразил политолог Игорь Пшеничников.

Он напомнил, что, вступив в НАТО, Хельсинки уже подчёркивали враждебное отношение к РФ. Для русофобии в Финляндии, по словам эксперта, созданы достаточно благоприятные условия, поэтому политики в этой стране соревнуются в идеях, как уколоть Москву. Пшеничников считает, что делают они это ради повышения политического веса и значимости.