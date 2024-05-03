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3 мая, 16:43

Эксперт объяснил, почему в Финляндии на самом деле заговорили о "закрытии" РФ доступа к Калининграду

Политолог Пшеничников: Слова о Калининграде показывают дурость финских политиков

Предложение финского политика-русофоба Мики Аалтолы "закрыть" России доступ к Калининграду показывает дурость современного политического класса в республике. Такое мнение выразил политолог Игорь Пшеничников.

Он напомнил, что, вступив в НАТО, Хельсинки уже подчёркивали враждебное отношение к РФ. Для русофобии в Финляндии, по словам эксперта, созданы достаточно благоприятные условия, поэтому политики в этой стране соревнуются в идеях, как уколоть Москву. Пшеничников считает, что делают они это ради повышения политического веса и значимости.

"Заявление Аалтолы из этой серии. Это говорит о дурости современного финского политического класса. Они просто не понимают, что может статься с Финляндией в случае реального военного конфликта с Россией", — отметил Пшеничников в беседе с "Царьградом".

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Как сообщал Life.ru, в последнее время некоторые европейские государства обвиняют РФ в якобы влиянии на работу GPS в приграничных районах. Так, на это жаловались в Польше, прямо указывая на вину систем радиоэлектронной борьбы, в Швеции, призывая НАТО "действовать", и в Финляндии, гражданские лайнеры которой не могут нормально летать в эстонский Тарту якобы из РФ. В связи с этим Мика Аалтола призвал "запретить или ужесточить" доступ в Калининградскую область для России.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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