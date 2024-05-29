Минобороны Польши разрешило Украине атаковать территорию России её оружием

"На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений... Позиция Польши заключается в том, что не должно быть никаких ограничений в этом отношении. Украина должна иметь возможность воевать с той техникой, которую она получает, потому что она получает эту технику, чтобы быть эффективной", — заявил замглавы польского оборонного ведомства.