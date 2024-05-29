Минобороны Польши разрешило Украине атаковать территорию России её оружием
Польские РСЗО WR-40 Langusta. Фото © Shutterstock / meowKa
Польская власть сняла ограничение на применение армией Украины оружия, которое поставляет Варшава. Киеву разрешено наносить удары по территории РФ оружием от Варшавы, заверил в эфире радиостанции Radio Zet замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.
"На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений... Позиция Польши заключается в том, что не должно быть никаких ограничений в этом отношении. Украина должна иметь возможность воевать с той техникой, которую она получает, потому что она получает эту технику, чтобы быть эффективной", — заявил замглавы польского оборонного ведомства.
Замминистра добавил, что Варшава готовит 45-й пакет военной помощи для Киева. Томчик также похвастался, что за последние годы республика оказала соседу помощь в размере 15–20 млрд злотых ($3,75–5 млрд).
Ранее главы МИД ЕС провели обсуждение возможности отменить ограничения для Украины, из-за которых она не может атаковать российскую территорию западным оружием. По словам Борреля, такая "самооборона" будет совершенно законной с точки зрения международного права. Так же считает и генсек НАТО, заявивший, что отмена ограничений поможет Киеву выправить ситуацию на фронте. Однако не все страны согласны с такой дерзкой политикой. В частности, Италия призывает Столтенберга угомониться и не делать столь воинственных заявлений в сторону РФ, которой явно не понравится такой подход. Владимир Путин заявил, что лидеры стран, которые призывают разрешить Украине атаковать российские территории, должны понимать, что они не смогут справиться с последствиями опасной игры, которую они пытаются вести.