Ряд французских политиков, возглавляющих списки своих партий на выборах в Европарламент (ЕП), выступил против передачи киевскому режиму дальнобойных ракет для ударов вглубь России. На теледебатах, транслировавшихся телеканалом BFMTV, большинство из них объяснили свою позицию по этому вопросу борьбой с эскалацией.

"Вы конкретно спрашиваете о возможности отправки ракет, которые могут непосредственно затронуть российскую территорию, — я против, как и многие европейские главы государств", — заявил лидер политической фракции "Национальное объединение" Жордан Барделля.

Он, как и кандидат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Манон Обри, опасается "повышения уровня эскалации". Последняя также боится возможного столкновения двух ядерных держав — России и Франции. А представитель партии "Отвоевание" Марион Марешаль заявил, что помогать киевскому режиму не должно означать "воевать вместо него".

Стоит отметить, что во время телевизионных дебатов звучали и противоположные точки зрения. Так, глава французского списка европейских экологов Мари Туссен призвала страны Европы нарастить поддержку украинских властей. Она также заявила, что не против ударов вглубь России. Социалист Рафаэль Глюксманн, в свою очередь, призвал дать Вооружённым силам Украины "то, что они хотят".