Ряд кандидатов в ЕП от Франции отвергли идею дать Киеву ракеты для ударов по РФ
Ряд французских политиков, возглавляющих списки своих партий на выборах в Европарламент (ЕП), выступил против передачи киевскому режиму дальнобойных ракет для ударов вглубь России. На теледебатах, транслировавшихся телеканалом BFMTV, большинство из них объяснили свою позицию по этому вопросу борьбой с эскалацией.
"Вы конкретно спрашиваете о возможности отправки ракет, которые могут непосредственно затронуть российскую территорию, — я против, как и многие европейские главы государств", — заявил лидер политической фракции "Национальное объединение" Жордан Барделля.
Он, как и кандидат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Манон Обри, опасается "повышения уровня эскалации". Последняя также боится возможного столкновения двух ядерных держав — России и Франции. А представитель партии "Отвоевание" Марион Марешаль заявил, что помогать киевскому режиму не должно означать "воевать вместо него".
Стоит отметить, что во время телевизионных дебатов звучали и противоположные точки зрения. Так, глава французского списка европейских экологов Мари Туссен призвала страны Европы нарастить поддержку украинских властей. Она также заявила, что не против ударов вглубь России. Социалист Рафаэль Глюксманн, в свою очередь, призвал дать Вооружённым силам Украины "то, что они хотят".
Ранее Life.ru писал, что главы МИД ЕС впервые обсудили отмену запрета для Украины бить по России оружием НАТО. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Украина должна оказывать сопротивление, и некоторые страны уже отменили ограничения, так что дискуссия сейчас набирает обороты.
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