Главы МИД ЕС впервые обсудили отмену запрета для Украины бить по России оружием НАТО
Боррель: Главы МИД ЕС обсудили отмену ограничений на удары по РФ оружием НАТО
На заседании министров иностранных дел стран Евросоюза, прошедшем в Брюсселе, впервые обсуждался вопрос отмены ограничений на использование Украиной натовского оружия для ударов по территории России. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы обсудили с главой МИД Украины потребности в области обороны, в частности в дополнительных системах ПВО, особенно Patriot, а также снятие ограничений на применение Украиной западного оружия для ударов по территории РФ", — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи.
Евросоюз, по словам Борреля, понимает, что Украина должна оказывать сопротивление, и некоторые страны уже отменили ограничения, так что дискуссия сейчас набирает обороты.
А 25 мая с призывом разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по российской территории выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, отказывать киевскому режиму в этом — значит "усложнять оборону" ВСУ. В ответ премьер-министр Италии Джорджа Мелони посоветовала генсеку альянса быть осмотрительным после подобных призывов. Против использования западного оружия для ударов по РФ выступил и канцлер Германии Олаф Шольц. В Кремле прокомментировали призывы Столтенберга, сказав, что Североатлантический альянс напрямую вовлечён в конфликт на Украине и впадает в военный экстаз.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Запад не позволяет Киеву наносить удары по территории России своим оружием. Тем не менее 14 мая Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО уничтожили 25 снарядов чешской РСЗО Vampire над Белгородской областью, а ещё через несколько дней над тремя регионами России были сбиты девять ракет ATACMS американского производства и 61 дрон.
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