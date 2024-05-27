Главы МИД ЕС впервые обсудили отмену запрета для Украины бить по России оружием НАТО

На заседании министров иностранных дел стран Евросоюза, прошедшем в Брюсселе, впервые обсуждался вопрос отмены ограничений на использование Украиной натовского оружия для ударов по территории России. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы обсудили с главой МИД Украины потребности в области обороны, в частности в дополнительных системах ПВО, особенно Patriot, а также снятие ограничений на применение Украиной западного оружия для ударов по территории РФ", — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи.