"Впадает в военный экстаз": Песков ответил на призыв Столтенберга разрешить ВСУ бить по России
Песков: НАТО напрямую вовлечено в конфликт на Украине и впадает в военный экстаз
Североатлантический альянс напрямую вовлечён в конфликт на Украине и впадает в военный экстаз. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова генсека военного блока Йенса Столтенберга, который вновь публично выступил за удары западным оружием по территории нашей страны.
"НАТО повышает градус эскалации. НАТО заигрывается в военной риторике, впадает в такой военный экстаз", — сказал представитель Кремля в интервью "Рен-ТВ".
Песков также назвал противоречащими друг другу призывы Столтенберга разрешить ВСУ бить по территории РФ и не допустить участия НАТО в конфликте. Как подчеркнул пресс-секретарь главы государства, российские военные продолжают спецоперацию (СВО), чтобы купировать все угрозы.
Напомним, в понедельник, 27 мая, Столтенберг вновь призвал разрешить Киеву бить по территории России западным оружием. Он назвал это "самообороной" и подчеркнул важность ударов в условиях наступления Российской армии под Харьковом. С призывом разрешить ВСУ наносить удары по российской территории генсек НАТО впервые выступил 25 мая. Тогда он говорил, что отказывать киевскому режиму в этом — значит, "усложнять оборону" ВСУ. Впоследствии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всем представителям государств, которые поедут на "мирный саммит" по Украине в Швейцарию, будет полезно знать о подобных призывах Столтенберга.
TACC / Александр Рюмин