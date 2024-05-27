"Впадает в военный экстаз": Песков ответил на призыв Столтенберга разрешить ВСУ бить по России

Североатлантический альянс напрямую вовлечён в конфликт на Украине и впадает в военный экстаз. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова генсека военного блока Йенса Столтенберга, который вновь публично выступил за удары западным оружием по территории нашей страны.

"НАТО повышает градус эскалации. НАТО заигрывается в военной риторике, впадает в такой военный экстаз", — сказал представитель Кремля в интервью "Рен-ТВ".