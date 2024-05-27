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Регион
27 мая, 13:03

"Впадает в военный экстаз": Песков ответил на призыв Столтенберга разрешить ВСУ бить по России

Песков: НАТО напрямую вовлечено в конфликт на Украине и впадает в военный экстаз

Североатлантический альянс напрямую вовлечён в конфликт на Украине и впадает в военный экстаз. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова генсека военного блока Йенса Столтенберга, который вновь публично выступил за удары западным оружием по территории нашей страны.

"НАТО повышает градус эскалации. НАТО заигрывается в военной риторике, впадает в такой военный экстаз", — сказал представитель Кремля в интервью "Рен-ТВ".

Лавров считает, что Столтенберг превысил полномочия, говоря об ударах ВСУ по РФ
Лавров считает, что Столтенберг превысил полномочия, говоря об ударах ВСУ по РФ

Песков также назвал противоречащими друг другу призывы Столтенберга разрешить ВСУ бить по территории РФ и не допустить участия НАТО в конфликте. Как подчеркнул пресс-секретарь главы государства, российские военные продолжают спецоперацию (СВО), чтобы купировать все угрозы.

Напомним, в понедельник, 27 мая, Столтенберг вновь призвал разрешить Киеву бить по территории России западным оружием. Он назвал это "самообороной" и подчеркнул важность ударов в условиях наступления Российской армии под Харьковом. С призывом разрешить ВСУ наносить удары по российской территории генсек НАТО впервые выступил 25 мая. Тогда он говорил, что отказывать киевскому режиму в этомзначит, "усложнять оборону" ВСУ. Впоследствии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всем представителям государств, которые поедут на "мирный саммит" по Украине в Швейцарию, будет полезно знать о подобных призывах Столтенберга.

Шведский министр заявил о праве Украины наносить удары по России
Шведский министр заявил о праве Украины наносить удары по России
Обложка ©

TACC / Александр Рюмин

Наталья Исакова
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