"Это моя позиция": Шольц выступил против ударов ВСУ западным оружием по России

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против ударов ВСУ западным оружием по территории России. Об этом он рассказал немецкому телеканалу Tagesschau .

Как считает канцлер, на сегодняшний день нет никакой необходимости в расширении зоны применения оружия, которое страны Запада поставляют Киеву. Вместе с тем он отметил, что между ФРГ и Незалежной есть согласованные "чёткие правила поставок немецкого оружия". Также Шольц счёл нужным уточнить, что Берлин видит своей целью "предотвращение перерастания украинского конфликта в мировую войну".