"Это моя позиция": Шольц выступил против ударов ВСУ западным оружием по России
Шольц выступил против ударов ВСУ западным оружием по территории России
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против ударов ВСУ западным оружием по территории России. Об этом он рассказал немецкому телеканалу Tagesschau.
"По крайней мере, это моя позиция", — сказал Шольц.
Как считает канцлер, на сегодняшний день нет никакой необходимости в расширении зоны применения оружия, которое страны Запада поставляют Киеву. Вместе с тем он отметил, что между ФРГ и Незалежной есть согласованные "чёткие правила поставок немецкого оружия". Также Шольц счёл нужным уточнить, что Берлин видит своей целью "предотвращение перерастания украинского конфликта в мировую войну".
Напомним, на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал государства – члены альянса разрешить Киеву применять западное оружие по территории России. По его словам, отказывать Украине в этом — значит "усложнять оборону" ВСУ. В Госдуме указали, что слова Столтенберга вызваны помешательством и политик не задумывается о последствиях.
TACC / picture alliance / /photothek.de / Juliane Sonntag