СМИ сообщили о смене мнения Шольцем по поводу ударов ВСУ по России оружием ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою точку зрения и теперь выступает за разрешение Украине использовать оружие западных партнёров для ударов по России. Об этом пишет американское издание Politico.

Источник СМИ, знакомый с позицией немецкого правительства, не сообщил деталей. В то же время пресс-секретарь канцлера Штефан Хебештрайт заявил, что действия ВСУ, направленные на оборону своих земель, могут распространяться и на территорию РФ. При этом он не стал раскрывать точные договорённости с Киевом, ссылаясь на конфиденциальность.