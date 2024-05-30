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Регион
29 мая, 22:54
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СМИ сообщили о смене мнения Шольцем по поводу ударов ВСУ по России оружием ФРГ

Politico: Шольц поддерживает разрешение Украине бить по России западным оружием

Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою точку зрения и теперь выступает за разрешение Украине использовать оружие западных партнёров для ударов по России. Об этом пишет американское издание Politico.

Источник СМИ, знакомый с позицией немецкого правительства, не сообщил деталей. В то же время пресс-секретарь канцлера Штефан Хебештрайт заявил, что действия ВСУ, направленные на оборону своих земель, могут распространяться и на территорию РФ. При этом он не стал раскрывать точные договорённости с Киевом, ссылаясь на конфиденциальность.

Ранее Олаф Шольц выступал против ударов западным оружием по территории России. Он заявлял, что нет никакой необходимости в расширении зоны применения оружия, которое страны Запада поставляют Киеву. Вместе с тем он отметил, что между ФРГ и Незалежной есть согласованные "чёткие правила поставок немецкого оружия".

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Напомним, на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны – члены альянса разрешить Украине применять западное оружие по территории России. По его словам, отказывать в этом — значит "усложнять оборону" ВСУ. Киев же давно просит "оружейный карт-бланш" у Запада в целом и США в частности. Некоторые конгрессмены одобрили эту идею, призвав Пентагон смягчить ограничения. В МИД РФ на это отметили, что Киев и так наносит удары поставленным партнёрами оружием по российским городам.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Лариса Сафронова
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