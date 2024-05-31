Киев заявил, что США разрешили бить по РФ своим оружием, но с ограничениями

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что США разрешили Украине наносить удары американским оружием по территории России, но с ограничениями. По его словам, Киев начал получать "положительные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании западного вооружения в приграничном с Харьковом регионе".

Никифоров заявил The Guardian, что "это значительно повысит способность противостоять попыткам России перебраться через границу".