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Регион
31 мая, 09:17

Киев заявил, что США разрешили бить по РФ своим оружием, но с ограничениями

В офисе Зеленского заявили, что США разрешили наносить удары по РФ своим оружием

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что США разрешили Украине наносить удары американским оружием по территории России, но с ограничениями. По его словам, Киев начал получать "положительные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании западного вооружения в приграничном с Харьковом регионе".

Никифоров заявил The Guardian, что "это значительно повысит способность противостоять попыткам России перебраться через границу".

Напомним, ранее издание Politico узнало, что ВСУ получили от американского президента Джо Байдена тайное разрешение на удары по территории России оружием США. По данным СМИ, 46-й глава Белого дома ограничил для Киева географию применения средств поражения: лишь вблизи участка фронта под Харьковом, где ВСУ терпят поражение за поражением.

NYT: Байден всё равно разрешит Украине наносить удары по территории РФ
NYT: Байден всё равно разрешит Украине наносить удары по территории РФ

Идею легализовать обстрелы российской территории западным оружием ранее официально поддержали власти Польши, Швеции, Британии, Франции и Дании. Скоро к этому лагерю может присоединиться и Германия.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/zelenskyy_official

Александра Вишнякова
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