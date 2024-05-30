Глава МИД Дании: Копенгаген разрешит Киеву использовать F-16 для ударов по РФ

"Это не новая позиция, это подразумевается в передаче, мы обсуждали это с Комитетом по иностранным делам и датским парламентом, мы изначально проясняли, что возможны атаки в отношении военных объектов на территории агрессора", — сказал дипломат перед встречей министров иностранных дел стран ЕС, называя такие удары частью самообороны.