Глава МИД Дании: Копенгаген разрешит Киеву использовать F-16 для ударов по РФ
Глава Министерства иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен рассказал о решении властей разрешить киевскому режиму использовать поставленные ВСУ истребители F-16 для ударов по российским территориям.
"Это не новая позиция, это подразумевается в передаче, мы обсуждали это с Комитетом по иностранным делам и датским парламентом, мы изначально проясняли, что возможны атаки в отношении военных объектов на территории агрессора", — сказал дипломат перед встречей министров иностранных дел стран ЕС, называя такие удары частью самообороны.
Уже долгое время продолжаются разговоры об атаках ВСУ на российские регионы. Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал официально разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по территории нашей страны. В ответ президент РФ Владимир Путин напомнил ему, что дальнобойные ракеты могут применяться только в связке с космическими средствами разведки. В этом случае НАТО не может быть не втянуто в конфликт. А министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто напугал Европу ответом России на такие действия Киева. Между тем уже и в Америке задумались над тем, чтобы разрешить Украине обстреливать Россию.
Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway