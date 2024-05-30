NYT: Байден всё равно разрешит Украине наносить удары по территории РФ

Президент США Джо Байден всё равно скоро изменит свою позицию относительно ударов западным оружием по территории России и даст Киеву "зелёный свет". Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

"Президент Джо Байден находится под давлением Конгресса с требованием изменить эту позицию, но он твёрдо держится. Без зелёного света из Вашингтона Украина застряла в использовании собственных ракет и беспилотников для поражения целей в России", — отмечает издание.

Но источники газеты считают, что изменение позиции Байдена неизбежно, несмотря на риск эскалации конфликта. Однако в этом случае Вашингтон может выставить новые требования Киеву, в том числе касающиеся выбора целей вне приграничных областей России.