NYT: Байден всё равно разрешит Украине наносить удары по территории РФ
Президент США Джо Байден всё равно скоро изменит свою позицию относительно ударов западным оружием по территории России и даст Киеву "зелёный свет". Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.
"Президент Джо Байден находится под давлением Конгресса с требованием изменить эту позицию, но он твёрдо держится. Без зелёного света из Вашингтона Украина застряла в использовании собственных ракет и беспилотников для поражения целей в России", — отмечает издание.
Но источники газеты считают, что изменение позиции Байдена неизбежно, несмотря на риск эскалации конфликта. Однако в этом случае Вашингтон может выставить новые требования Киеву, в том числе касающиеся выбора целей вне приграничных областей России.
При этом пока официально Вашингтон снимает с себя ответственность за удары по России американским оружием. Постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Штаты оставляют за Украиной право самостоятельно определять, как вести вооружённый конфликт.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с призывом разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по российской территории. Но Владимир Путин напомнил генсеку альянса, что дальнобойные ракеты могут применяться только в связке с космическими средствами разведки. В этом случае НАТО не может быть не втянуто в конфликт.
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