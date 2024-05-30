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30 мая, 09:09

NYT: Байден всё равно разрешит Украине наносить удары по территории РФ

Президент США Джо Байден всё равно скоро изменит свою позицию относительно ударов западным оружием по территории России и даст Киеву "зелёный свет". Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

"Президент Джо Байден находится под давлением Конгресса с требованием изменить эту позицию, но он твёрдо держится. Без зелёного света из Вашингтона Украина застряла в использовании собственных ракет и беспилотников для поражения целей в России", отмечает издание.

Но источники газеты считают, что изменение позиции Байдена неизбежно, несмотря на риск эскалации конфликта. Однако в этом случае Вашингтон может выставить новые требования Киеву, в том числе касающиеся выбора целей вне приграничных областей России.

При этом пока официально Вашингтон снимает с себя ответственность за удары по России американским оружием. Постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Штаты оставляют за Украиной право самостоятельно определять, как вести вооружённый конфликт.

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СМИ сообщили о смене мнения Шольцем по поводу ударов ВСУ по России оружием ФРГ

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с призывом разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по российской территории. Но Владимир Путин напомнил генсеку альянса, что дальнобойные ракеты могут применяться только в связке с космическими средствами разведки. В этом случае НАТО не может быть не втянуто в конфликт.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александра Вишнякова
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