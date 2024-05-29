США сняли с себя ответственность за удары по России американским оружием
Постпред США при НАТО: Вашингтон оставляет на усмотрение Киева методы войны с РФ
Вашингтон оставляет за Украиной право самостоятельно определять, как вести вооружённый конфликт с Российской Федерацией. Такое заявление сделала постпред США при НАТО Джулианн Смит во время онлайн-брифинга, комментируя возможность отмены ограничений в применении переданного ВСУ Штатами оружия.
"Думаю, госсекретарь [США Энтони] Блинкен и другие ясно дали понять, что это в конечном счёте война Украины, она должна решать, как вести войну, мы в конечном счёте оставляем это в её руках", — объяснила она.
При этом Смит подчеркнула, что не может сказать ничего нового по поводу применения украинской армией американского оружия по российским объектам. Политика Соединённых Штатов в этом вопросе не менялась, подытожила она.
Напомним, в последнее время с Запада звучит всё больше голосов, призывающих разрешить Украине наносить по России удары оружием, которое ей из демократических соображений поставляют "партнёры" с Запада. Идею уже поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и французский президент Эмманюэль Макрон. Более того, Agence France-Presse в своих материалах заявляло, что ВСУ уже применяют западное оружие для атак по территории РФ, хоть Киев и не признаёт этого публично.
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