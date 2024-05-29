США сняли с себя ответственность за удары по России американским оружием

Вашингтон оставляет за Украиной право самостоятельно определять, как вести вооружённый конфликт с Российской Федерацией. Такое заявление сделала постпред США при НАТО Джулианн Смит во время онлайн-брифинга, комментируя возможность отмены ограничений в применении переданного ВСУ Штатами оружия.

"Думаю, госсекретарь [США Энтони] Блинкен и другие ясно дали понять, что это в конечном счёте война Украины, она должна решать, как вести войну, мы в конечном счёте оставляем это в её руках", — объяснила она.