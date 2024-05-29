В Кремле ответили на заявления Польши, которая разрешила ВСУ бить по России своим оружием

Кремль видел заявление замминистра обороны Польши Цезария Томчика о том, что Варшава разрешила Украине бить по России своим оружием, но это не было ни для кого секретом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели заявление, но это было вполне очевидно. И до этого заявления никаких секретов на этот счёт не было", — сказал представитель Кремля.