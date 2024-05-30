В Америке задумались над тем, чтобы разрешить Украине обстреливать Россию
Politico: США рассматривают вопрос о снятии запрета для Киева на удары по России
Вопрос о снятии запретов для Украины на удары по российской территории в США находится в стадии рассмотрения, пишет Politico, ссылаясь на источники в американской администрации.
При этом источник в Киеве заявил, что власти Украины не наблюдают продвижения в этом вопросе. По данным издания, госсекретарь США Энтони Блинкен настаивает, чтобы запрет был ослаблен. Однако в Белом доме указали, что в политике Вашингтона по этому вопросу "нет изменений".
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с призывом разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по российской территории. По его словам, отказывать киевскому режиму в этом — значит "усложнять оборону" ВСУ. Владимир Путин напомнил генсеку альянса, что дальнобойные ракеты могут применяться только в связке с космическими средствами разведки. В этом случае НАТО не может не быть втянуто в конфликт.
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