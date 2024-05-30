В Америке задумались над тем, чтобы разрешить Украине обстреливать Россию

Вопрос о снятии запретов для Украины на удары по российской территории в США находится в стадии рассмотрения, пишет Politico, ссылаясь на источники в американской администрации.

При этом источник в Киеве заявил, что власти Украины не наблюдают продвижения в этом вопросе. По данным издания, госсекретарь США Энтони Блинкен настаивает, чтобы запрет был ослаблен. Однако в Белом доме указали, что в политике Вашингтона по этому вопросу "нет изменений".