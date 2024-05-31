HIMARS, GMLRS и артиллерия: Стало известно, каким американским оружием ВСУ разрешили бить по России

Соединённые Штаты разрешат Киеву использовать для ударов по территории России реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

"Оружие, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе, включает в себя ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы", — говорится в материале.

При этом американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории применяться не будут. Как отмечает издание, ракеты малой дальности будут использоваться против командных пунктов, складов с оружием и других объектов на фоне наступления ВС РФ в Харьковской области.