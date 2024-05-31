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Регион
31 мая, 13:27

HIMARS, GMLRS и артиллерия: Стало известно, каким американским оружием ВСУ разрешили бить по России

WSJ: США разрешат ВСУ использовать для ударов по территории России HIMARS

Соединённые Штаты разрешат Киеву использовать для ударов по территории России реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

"Оружие, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе, включает в себя ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы", — говорится в материале.

При этом американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории применяться не будут. Как отмечает издание, ракеты малой дальности будут использоваться против командных пунктов, складов с оружием и других объектов на фоне наступления ВС РФ в Харьковской области.

Напомним, ранее газета Politico узнала, что ВСУ получили от американского президента Джо Байдена тайное разрешение на удары по территории России оружием США, но с ограничениями. Позже в офисе Зеленского подтвердили разрешение Штатов на удары по РФ. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев жёстко прокомментировал ситуацию, а в МИД РФ предупредили НАТО, что ему придётся ответить за свои действия.

В Кремле оценили разрешение США наносить удары по территории России
В Кремле оценили разрешение США наносить удары по территории России
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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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