В Кремле оценили разрешение США наносить удары по территории России

Попытки нанесения ударов по территории России американским оружием свидетельствуют о вовлечённости США в украинский конфликт. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлечённости США в этот конфликт", — сказал он в разговоре с журналистами, комментируя разрешение Белого дома на нанесение Киевом ударов по территории нашей страны американским оружием.