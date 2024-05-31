В Кремле оценили разрешение США наносить удары по территории России
Песков указал на вовлечённость США в украинский конфликт из-за ударов их оружием
Попытки нанесения ударов по территории России американским оружием свидетельствуют о вовлечённости США в украинский конфликт. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлечённости США в этот конфликт", — сказал он в разговоре с журналистами, комментируя разрешение Белого дома на нанесение Киевом ударов по территории нашей страны американским оружием.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что российской стороне известно, что ВСУ уже давно осуществляют попытки нанесения ударов по территории РФ оружием американского производства.
Напомним, ранее газета Politico узнала, что ВСУ получили от американского президента Джо Байдена тайное разрешение на удары по территории России оружием США. По данным СМИ, глава Белого дома ограничил для Киева географию применения средств поражения: лишь вблизи участка фронта под Харьковом, где ВСУ терпят поражение за поражением. Позже в офисе Зеленского подтвердили разрешение США на удары по территории РФ.
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