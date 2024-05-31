"Ответим асимметрично": В Госдуме отреагировали на разрешение США наносить удары по РФ

Разрешение американских властей на нанесение Киевом ударов по территории России никак не скажется на ходе спецоперации (СВО). Такое заявление сделал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что Москва готова асимметрично ответить на атаки противника.

По словам Картаполова, снятие вето на удары американским оружием по территории нашей страны несёт огромные риски для самих Штатов. В частности, это повысит градус эскалации конфликта. При этом, как добавил парламентарий, оставлять подобное безнаказанным российская сторона не собирается.