"Ответим асимметрично": В Госдуме отреагировали на разрешение США наносить удары по РФ
Картаполов: Москва асимметрично ответит на разрешение Киеву бить по территории РФ
Разрешение американских властей на нанесение Киевом ударов по территории России никак не скажется на ходе спецоперации (СВО). Такое заявление сделал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что Москва готова асимметрично ответить на атаки противника.
По словам Картаполова, снятие вето на удары американским оружием по территории нашей страны несёт огромные риски для самих Штатов. В частности, это повысит градус эскалации конфликта. При этом, как добавил парламентарий, оставлять подобное безнаказанным российская сторона не собирается.
"На ходе СВО не скажется никак, они [угрозы] как были, так и останутся. А вот для них угрозы появятся. Потому что раз они повышают градус эскалации, хорошо, мы ответим. Асимметрично, но чувствительно", — приводит РИА "Новости" слова Картаполова.
Напомним, ранее газета Politico узнала, что ВСУ получили от американского президента Джо Байдена тайное разрешение на удары по территории России оружием США. По данным СМИ, глава Белого дома ограничил для Киева географию применения средств поражения: лишь вблизи участка фронта под Харьковом, где ВСУ терпят поражение за поражением. Позже в офисе Зеленского подтвердили разрешение США на удары по территории РФ.
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