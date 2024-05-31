США проинструктируют Украину по ударам по России американским оружием

Американская администрация должна прислать Киеву точные инструкции, как использовать оружие из США для ударов по российской территории, передаёт газета The New York Times, ссылаясь на источники.

Инструкции чётко дадут понять ВСУ, какие цели они будут иметь право атаковать, используя американское вооружение.