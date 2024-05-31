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31 мая, 03:02

США проинструктируют Украину по ударам по России американским оружием

NYT: США пришлют Украине инструкции, как использовать оружие для ударов по РФ

Американская администрация должна прислать Киеву точные инструкции, как использовать оружие из США для ударов по российской территории, передаёт газета The New York Times, ссылаясь на источники.

Инструкции чётко дадут понять ВСУ, какие цели они будут иметь право атаковать, используя американское вооружение.

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Захарова: НАТО придётся отвечать за удары Киева по РФ западным оружием

Напомним, ВСУ получили от американского президента Джо Байдена тайное разрешение на удары по территории России оружием США. 46-й глава Белого дома ограничил для Киева географию применения средств поражения. Президент легализовал обстрелы РФ лишь вблизи участка фронта под Харьковом, где ВСУ терпят поражение за поражением.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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