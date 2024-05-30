Захарова: НАТО придётся отвечать за удары Киева по РФ западным оружием
Продолжающаяся уже длительное время на Западе дискуссия о том, разрешить ли Киеву бить по России западным оружием, — выдуманная и бессмысленная. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, НАТО уже причастно к атакам на РФ и отвечать альянсу всё равно придётся.
"В Вашингтоне, Лондоне, Париже должны осознать — в России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении этих ударов. И нечего западникам пускать эти лексические пузыри — никаких "разрешений" или "неразрешений" Украине им для этого давать не надо. Это — дело рук натовцев. И отвечать за это придётся им", — написала дипломат в телеграм-канале.
Она объяснила, что украинцы не в состоянии самостоятельно использовать комплексы ATACMS, ракеты Storm Shadow и SCALP — это возможно только с помощью космической разведки. И полётное задание этих боеприпасов формируется в самих странах НАТО, и цели, как правило, тоже формирует альянс.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с призывом разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по российской территории. Но Владимир Путин напомнил генсеку альянса, чем это может грозить. В Кремле также подчеркнули, что такими заявлениями США и НАТО провоцируют Украину на продолжение бессмысленной для Киева войны.