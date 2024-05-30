Песков: США и НАТО провоцируют Украину на продолжение бессмысленной войны

США во главе стран НАТО осознанно выходят на новый виток напряжённости и провоцируют Украину на бессмысленную войну с Россией. Такое заявление сделал в беседе с журналистами в четверг, 30 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в Москве слышат из-за океана очень много воинственных заявлений, и это, убеждён Песков, "неизбежно будет иметь свои последствия".

"Это не что иное, как провоцирование нового уровня напряжённости. Мы понимаем, что эта негативная тенденция в их подходе, к сожалению, сохраняется. Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны", — рассуждает представитель Кремля.