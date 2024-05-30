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Регион
30 мая, 10:44

Песков: США и НАТО провоцируют Украину на продолжение бессмысленной войны

США во главе стран НАТО осознанно выходят на новый виток напряжённости и провоцируют Украину на бессмысленную войну с Россией. Такое заявление сделал в беседе с журналистами в четверг, 30 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в Москве слышат из-за океана очень много воинственных заявлений, и это, убеждён Песков, "неизбежно будет иметь свои последствия".

"Это не что иное, как провоцирование нового уровня напряжённости. Мы понимаем, что эта негативная тенденция в их подходе, к сожалению, сохраняется. Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны", — рассуждает представитель Кремля.

Песков отметил, что такая политика в конечном итоге будет наносить урон интересам именно тех стран, "которые пошли по пути эскалации напряжённости".

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Ранее стало известно, что США всё-таки рассматривают вопрос о снятии запрета для Киева на удары по России, а до этого и генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с призывом разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по российской территории. По его словам, отказывать киевскому режиму в этом — значит "усложнять оборону" ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Марина Калегина
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