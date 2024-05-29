Кирби заявил, что США причастны к выработке "формулы мира" Украины
Вашингтон приложил руку к выработке так называемой формулы мира, которую старается продвинуть Киев, рассказал на специальном онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Да, конечно", — признал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, саммит по Украине, где должна быть представлена "формула мира", состоится 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке, причём ряд мировых лидеров отказались от участия в нём. Среди них президент США Джо Байден, лидер ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. При этом Россию на саммит не пригласили. "Мирная конференция" нужна Зеленскому для давления на РФ, как признавался он сам. В поисках крупного игрока Киев даже попытался завлечь на саммит КНР. Но в Кремле полагают, что без Москвы даже участие китайской делегации не поможет этому саммиту стать хоть сколько-нибудь полезным.
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