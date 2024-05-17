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17 мая, 10:49

Президент ЮАР Рамафоса не станет участвовать в швейцарском саммите по Украине

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса не станет участвовать в мирной конференции по украинскому конфликту в швейцарском городе Бюргеншток. Об этом сообщили в офисе главы ЮАР.

Пресс-секретарь офиса руководителя южноафриканской страны Винсент Магвенья сообщил РИА "Новости", что Рамафоса не имеет возможности посетить саммит. В качестве причины он назвал "конституционные процессы после выборов, в которых участие президента обязательно".

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Напомним, что начало саммита по Украине в Бюргенштоке назначено на 15 июня. Российская Федерация на мероприятие не приглашена. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что без участия России встреча бессмысленна, и в Кремле разделяют его мнение. А на Украине считают, что саммит станет началом падения киевского режима. Сегодня стало известно, что от поездки на встречу отказался президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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ТАСС / АР / Themba Hadebe

Юрий Лысенко
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