В Швейцарии не увидели нарушения нейтралитета в поддержке Украины

Нейтралитет Швейцарии не зависит от мирной конференции по Украине и поддержки этой страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на МИД страны.

"Быть нейтральными — не значит быть безразличными. <...> Право на нейтралитет не мешает солидарности и поддержке Украины", — сообщили в швейцарском МИД, уточнив, что нейтралитет страны остаётся "постоянным".