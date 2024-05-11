В Швейцарии не увидели нарушения нейтралитета в поддержке Украины
МИД Швейцарии заявил, что нейтралитет страны не нарушится саммитом по Украине
Нейтралитет Швейцарии не зависит от мирной конференции по Украине и поддержки этой страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на МИД страны.
"Быть нейтральными — не значит быть безразличными. <...> Право на нейтралитет не мешает солидарности и поддержке Украины", — сообщили в швейцарском МИД, уточнив, что нейтралитет страны остаётся "постоянным".
Авторы агентства уверены, что мероприятие не поможет разрешить украинский конфликт, однако продемонстрирует миру, что нейтральная Швейцария больше следует интересам Западной Европы. Как заявил бывший швейцарский посол в Австралии, Сингапуре и Кувейте Дэниэл Уокер, мирная конференция будет направлена на укрепление украинских позиций, а не на поиск путей к немедленному миру.
Саммит, посвящённый украинской формуле мира, намечен на 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Россию на него не пригласили. В связи с этим в Кремле заявили, что встреча обречена на провал, ведь об урегулировании столкновения невозможно говорить без участия РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что некоторые страны едут на саммит лишь для того, чтобы объяснить его бессмысленность без России.
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