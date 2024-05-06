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5 мая, 23:58

Папа римский озвучил условие своего участия в конференции по Украине

Папа римский поедет на конференцию по Украине лишь при участии России

Папа римский Франциск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Папа римский Франциск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Папа римский Франциск готов посетить саммит по Украине, на который его пригласила президент Швейцарии Виола Амерд, но сделает это только при условии участия в нём России. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Папа сказал, что поедет на конференцию, только если на неё будет приглашена и Россия", — сказал агентству председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, сославшись на личное общение с понтификом.

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Напомним, саммит, посвящённый украинской формуле мира, пройдёт 15–16 июня в Бюргенштоке. Россию на мероприятие не позвали. Кремль уверен, что встреча обречена на провал, ведь об урегулировании столкновения невозможно говорить без участия РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отметил, что некоторые страны едут на саммит лишь для того, чтобы объяснить его бессмысленность без России.

Лариса Сафронова
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