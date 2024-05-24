Байден решил не ехать на "саммит мира" в Швейцарии, пока Зеленский отвлёкся на Китай
Bloomberg: Байден пропустит "саммит мира" в Швейцарии ради агитации в Калифорнии
Президент США Джо Байден, Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Drew Angerer
Президент США Джо Байден пропустит разрекламированный "саммит мира" по Украине в Швейцарии, так как на это время у него запланировано мероприятие по сбору средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии. Об этом узнало агентство Bloomberg.
"Несколько лидеров стран G7 планируют присоединиться [к саммиту], но ни Байден, ни вице-президент [США] Камала Харрис не планируют там присутствовать", — информирует агентство со ссылкой на источники.
По словам инсайдера, вместо активно продвигаемого мероприятия по Украине хозяин Овального кабинета собрался в Лос-Анджелес. Там 15 июня Байден намерен поучаствовать в агитации для сбора средств на свою избирательную кампанию.
Напомним, что швейцарский саммит по Украине состоится 15–16 июня в Бюргенштоке, Россия туда не приглашена. Там будет обсуждаться "формула мира" Владимира Зеленского, которую он уже долгое время пытается продвигать. По его словам, мирная конференция нужна для давления на Россию. Зеленскому для пущей эффектности нужен по-настоящему крупный игрок среди присутствующих. В связи с этим он даже попытался завлечь на саммит Китай. Однако в Кремле считают, что даже участие китайской делегации не поможет этому саммиту стать хоть сколько-нибудь полезным, поскольку там не будет России.