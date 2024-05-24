Байден решил не ехать на "саммит мира" в Швейцарии, пока Зеленский отвлёкся на Китай

Президент США Джо Байден пропустит разрекламированный "саммит мира" по Украине в Швейцарии, так как на это время у него запланировано мероприятие по сбору средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии. Об этом узнало агентство Bloomberg.

"Несколько лидеров стран G7 планируют присоединиться [к саммиту], но ни Байден, ни вице-президент [США] Камала Харрис не планируют там присутствовать", — информирует агентство со ссылкой на источники.